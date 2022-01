Pagina 229 | Cabral, un’eredita pesantissima sulle spalle

Brevissimo focus sul brasiliano ex Basilea, che non dovrà far rimpiangere Dusan Vlahovic

23 anni, nome completo Arthur Mendonça Cabral. Viene dalla Svizzera la nuova punta di diamante della Fiorentina. Biglietto da visita non indifferente, per quanto possa valere la Super League elvetica: 14 gol in 18 partite. E’ già da tempo nel mirino delle big europee, questo attaccante di spessore (davvero: è alto 1.86 per 85 kg), che nel fisico e nelle movenze si ispira, per sua stessa ammissione, a Hulk. Chiaramente, quello ex Porto e Zenit. Tanta massa, tanto senso della posizione, ma è anche uno di quelli che se ti scappa, non lo riprendi più, anche un gran lavoro di interdizione, per quella che è la maggior scommessa di Rocco Commisso. Stadio nuovo permettendo, chiaro.



Valerio Campagnoli (foto calciomercato.com)