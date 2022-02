Pagina 229 | Bundesliga, una riforma per mettere pepe al Meisterschale

Una proposta che potrebbe rompere lo strapotere del Bayern Monaco, ma che paradossalmente incontra il favore anche dei bavaresi

Playoff per il campionato tedesco: in un’era dove una sola squadra si porta a casa 10 titoli negli ultimi 12 anni (di cui 9 consecutivi), non c’era altra soluzione per aggiungere un po’ di pathos, salvare ascolti e indotti televisivi. Questa la proposta di Donata Hopfen, capo della DFL, la lega del massimo campionato teutonico, anche il Bayern Monaco, perfino contro i propri interessi, accetterebbe una fase a scontri diretti per assegnare il Meisterschale (letteralmente “l’insalatiera del campione”, anche se più che un’insalatiera appare come un elegante scudo d’argento).



Qualcuno potrebbe storcere il naso: deve vincere la squadra con più forza e più costanza durante una stagione, sarebbe assurdo che il titolo possa vincerlo la seconda classificata a 10 punti di distacco.

Col Bayern che però ormai è proiettato nell’iperspazio della Champions, interessa davvero fare ancora scorpacciate di titoli nazionali?



Valerio Campagnoli (foto Bundesliga- Canale ufficiale / Mia San Mia è la variante bavarese del tedesco “Wir sind Wir”, ossia “noi siamo ciò che siamo”)