Pagina 229 | Buio pesto. Oggi a Marassi è già derby da dentro o fuori

La prima stracittadina della Lanterna in cui i fatti di cronaca dominano la scena

Nubi nere a Bogliasco per le note vicende legate a Massimo Ferrero. Senza entrare troppo nel merito, fa rumore invece la contestazione di un gruppetto di doriani sotto la casa di Edoardo Garrone, con cori piuttosto pesanti e uno striscione srotolato: “adesso non fai più vita”, un modo piuttosto antipatico per invitarlo a guardarsi le spalle. Al capo della ERG e nipote dell’omonima leggenda della dinastia petrolifera viene contestato proprio l’aver ceduto la società a Ferrero, così come il non averla ceduta a Gianluca Vialli due anni fa. Ferrero intanto è a San Vittore, l’azionista di maggioranza Profiti: “sicuramente la Samp vincerà il derby”. Parole sicure per quello che è forse il maggior indiziato alla carica di prossimo presidente blucerchiato.

Casa Genoa: anche qui dominano più le vicende societarie, con Johannes Spors nuovo direttore generale (o General Manager, secondo la nuova wave americana). Classe 1982, già direttore scouting al Lipsia e all’Amburgo, prima di diventare diesse del Vitesse Arnhem. Ci sarà molto da lavorare, perché secondo Cruciani a Tikitaka i rossoblù “sono una squadra di scappati di casa, con tutte le attenuanti”.

In panchina un D’Aversa salvato dalle lungaggini per chi dovrà sostituirlo fronteggerà uno Sheva al battesimo del fuoco, armato di quel che “passa il convento”. Buon derby della paura, che altro dire.

Valerio Campagnoli (fonti GianlucaDiMarzio, Goal.com)