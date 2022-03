Pagina 229 | Blues notte, anzi: notte fonda

Precipita la situazione al Chelsea dopo il sequestro degli asset di Roman Abramovich: come si sta evolvendo la situazione in 4 flash

A sentire la nuda cronaca, non sembra cambiato granchè: si tratta comunque di professionisti e a volte ci dimentichiamo che stiamo parlando dei campioni d’Europa e del mondo in carica. Tre a uno al Norwich, in casa dei Canaries tra l’altro.

Dei fatti d’attualità se ne è parlato qui, adesso un breve recap:



– Nessun passo indietro per la sponsorizzazione con Nike: confermato l’accordo di 900 milioni di sterline con la multinazionale di Beaverton, Oregon. Un contratto stipulato nel 2016 e che dovrebbe durare altri otto anni; c’è però nella jersey sponsor l’addio della 3, compagnia telefonica legata al magnate russo.

– La banca Barclays ha però congelato i conti correnti legati alla società, di fatto impossibilitata a pagare qualsiasi stipendio;



– Sul fronte calciomercato, inevitabili i falchi sui pezzi pregiati dei Blues: Lukaku tornerebbe molto volentieri in Italia, così come Rüdiger e Jorginho visionati dalla Juventus; Tuchel sarebbe sul taccuino dei dirigenti del Man Utd;



– Per una veloce risoluzione, il Governo britannico starebbe già dando la benedizione al passaggio di consegne a

Nick Candy, magnate del ramo edilizio e tifosissimo del Chelsea: la trattativa sarebbe possibile con una deroga, e a patto che Roman Abramovich non guadagni nulla dalla cessione del club.



Queste le flash, con la chiusura di Tuchel: “Finchè avremo abbastanza divise di gioco e carburante per il pullman, andremo avanti”.



Valerio Campagnoli (foto Tuttosport)