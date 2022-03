Pagina 229 | Benedetta normalità

In breve, le norme per cercare di tornare al mondo com’era prima della pandemia. Sperando che le ondate siano un brutto ricordo

Le misure per riprendere i ritmi pre-covid: Dal 1° aprile 100% di capienza per gli stadi (ma già a Italia-Macedonia del Nord ci sarà il pieno afflusso), richiesta di green pass base fino al 30 aprile.

Per gli impianti al chiuso capienza al 100%, ma con Super Green Pass. Mascherine FFP2 obbligatorie in ogni caso. Ok giunto con la firma della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

Per quanto riguarda invece l’attività sportiva, all’aperto non servirà alcun green pass, mentre per accedere agli spogliatoi e alle docce servirà quello rafforzato, così come per ogni pratica sportiva al chiuso, fino al 30 aprile.



