Pagina 229 | Azzurro, bianco, celeste. Un cielo d’Europa comunque sereno

Spalletti ormai non sa più perdere, Sarri a reti bianche: ma il pareggio col Marsiglia non sa di passo falso

Vent’anni f circa un Lazio-OM di Champions entrò nella storia per aver regalato a Simone Inzaghi il record di un poker di reti in una sola partita (unico italiano finora a riuscirci). Cambia la competizione, cambiano gli interpreti e il risultato. La truppa di Sarri è comunque in buona salute, ma attenzione alla grana Luis Alberto.

Del Napoli, cosa dire che non sia già stato detto? Stiamo a vedere adesso la tenuta mentale di un torneo, come un campionato a 38 gare, in cui più che la qualità servono i nervi saldi. I prossimi due mesi ci diranno se il Milan può ripetere la volata scudetto del 1988, o se davvero a Napoli si può sognare il primo scudetto slegato dall’epopea di Diego Armando Maradona.





(Benvenuti nel nuovo spazio di curiosità, notizie ed opinioni, tutte rigorosamente mordi e fuggi.

Un omaggio alla mitica pagina Televideo delle brevissime sul calcio: tappa immancabile per chi, molto prima dell’era dei social, voleva il calcio pronto da leggere, senza tanti fronzoli)



Seguiteci anche sulla pagina Facebook…ovviamente, al 229!



Valerio Campagnoli (fonte Virgilio)