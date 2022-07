Pagina 229 | Athletic Bilbao, per la terza volta la linea Valverde

304 gare sulla panchina basca non erano abbastanza. Nuovo matrimonio tra il tecnico e la squadra orgoglio di Euskadi

Un anno di contratto per ora. Per ora. Qui la presentazione: “Sono alla mia terza conferenza stampa di presentazione. Non è usuale, ma è sempre emozionante. Questa è una sfida difficile che affronto con entusiasmo. L’Athletic è il mio club, la mia squadra. Io vengo da qui e dovevo per forza rimettermi in gioco e lo farò ancora una volta con orgoglio e felicità. L’Athletic significa molto per me, so cosa c’è dietro questa stanza e in questo stadio. Ho deciso di accettare perché è una sfida esaltante. Ho un contratto di un anno ma nel calcio non si sa mai quanto rimarrai“.

