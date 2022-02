Pagina 229 | Atalanta, il mistero del fondo USA si infittisce

Si rincorrono voci e smentite sul passaggio di mano della Dea: le ultime

A Bergamo si è quindi vicini al cambio di proprietà. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, i Percassi avrebbero trovato l’accordo per la cessione della maggioranza del club: una quota tra il 70 e l’80%, al fondo statunitense KKR. In ballo circa 350 milioni di euro, con Percassi che resterebbe comunque in società come Presidente e con funzioni operative di rilievo. Non si esclude un ingresso più graduale, prima con una quota di minoranza per poi completare il passaggio nei prossimi mesi.



C’è stata tuttavia una smentita nelle ore precedenti, si balla sul filo dell’indiscrezione: un portavoce del fondo avrebbe informato che “questa ipotesi non è stata mai presa in considerazione”. Nulla però lascia pensare a un futuro diverso da quello del Genoa: proprietà nuova, ed ex presidente che rimane con incarichi importanti.



Valerio Campagnoli (foto MinutiDiRecupero)