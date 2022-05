Pagina 229 | Arbitri donne al Mondiale: appunti sparsi

La lista dei fischietti in rosa per la rassegna del Golfo, con qualche considerazione

Ecco la flotta al femminile per le giacchette nere in Qatar: ci sono la francese Stephanie Frappart – in foto, già a Euro 2020-, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita; tra i 69 assistenti ecco Neuza Back (Brasile), Karen Díaz Medina (Messico) e Kathryn Nesbitt (Usa).

Subito ed evidente stride il contrasto tra l’apertura al femminile per le direttrici di gara e la situazione dei diritti umani per le donne non esattamente florida: si potrà forse parlare di pinkwashing di un organismo quale la Fifa che esclude i giocatori russi “per dare un segnale”, come se altri paesi coinvolti in guerra non facessero granchè scalpore. In ogni caso, vale sempre l’antico adagio: piuttosto che niente, meglio piuttosto.

Valerio Campagnoli (foto Calcio&Finanza)