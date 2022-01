Pagina 229 | Addio, presidente Borlotti

Scompare a 92 anni Camillo Milli, a qualche giorno di distanza dalla moglie. Il nostro ricordo



Tipico caratterista della commedia italiana e perfetto interprete di quei ruspanti e vulcanici presidenti di provincia, cuore e anima del calcio dagli anni Settanta ai Novanta. Quei presidenti che in realtà conquistarono il pubblico con la loro simpatia da pater familias di campagna, da parvenu arricchiti ma senza troppa cafoneria. Quella cafoneria che invece non mancava in Borlotti, che manovrava la sua squadra (e il calciomercato) al solo scopo di incassare quattrini, anche a costo di scendere in Serie B.

“Cosa fa Canà? Origlia?” (a 1.48) nel rimproverare Lino Banfi che ascolta di soppiatto l’incontro con l’Avvocato Agnelli e il “Giuda di un giuda!” (a 5.56), quando Canà/Banfi stesso spoilera la Longobarda che tratta Rummenigge, sono solo alcuni dei cavalli di battaglia di Camillo Milli. Interprete tra l’altro anche in un capitolo della saga di Fantozzi e nel Marchese del Grillo, a conferma di una carriera poliedrica e nient’affatto legata solo all’avanspettacolo.



“Perdere, e perderemo!” prima della partita decisiva, che la Longobarda avrebbe dovuto perdere nelle sequenze finali de L’allenatore nel pallone. Senza Aristoteles, chiaramente: il fenomeno parastatale incontrato per caso in Brasile e che invece fu schierato da Oronzo Canà. Il resto è storia del cinema: quello sì di Serie B, ma nella sua accezione di autentico stracult. Condensato in una delle frasi più celebri della commedia all’italiana, e che qui vi riproponiamo.



Addio, Commendatore. Insegna agli angeli a vendere Falchetti e Mengoni per la metà di Giordano, da girare all’Udinese per un quarto di Zico e tre quarti di Edinho.

Valerio Campagnoli (fonti Stracult Video, Fanpage)