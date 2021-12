Pagina 229 | Addio all’Apache? Vicinissimo il ritiro di Carlitos Tevez

Confermato da un amico stretto: “Carlos vuole godersi la famiglia”

La volontà di concludere al Boca Juniors è nota a tutti, non sapevamo però quando l’Apache (dal nome di uno dei sobborghi più violenti di Buenos Aires, per l’appunto Fuerte Apache) avrebbe chiuso col calcio. Nei giorni in cui un altro protagonista del football nostrano dice basta, corre dunque l’indiscrezione di un amico tra i più stretti.



Così Angel Rojas: “Sapete perché? È cresciuto. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che ha vinto, per tutto quello che ha fatto. Ha raggiunto una stabilità finanziaria, non ha problemi. Fatelo stare a casa adesso, deve riposarsi e godersi la sua famiglia”.

Forse, è proprio col calcio che ha trovato una pace a lungo negata da una vita troppo, troppo ostile. Se così deve essere, muchas gracias, Carlitos.

Valerio campagnoli (foto Sportseconomy)