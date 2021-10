Pagina 229 | Addio al calcio, benvenuti nel soccer

Si discute di una norma che avvicinerebbe il calcio sempre più agli sport USA, tutto musica e majorettes

L’International Board, l’organo mondiale che ha il compito di creare, rimodulare e sorvegliare le regole del gioco del calcio, ha annunciato che il 27 ottobre discuterà la proposta della Conmebol: estendere l’intervallo da 15 a 25 minuti, per fare spettacoli d’intrattenimento stile baseball, basket o football americano. Se la proposta verrà approvata, non accadrà prima della prossima primavera, ma nel frattempo possiamo dirlo sempre più forte: addio al calcio per come lo conoscevamo, benvenuti nella nuova era del pallone americanizzato-e in catena di montaggio.

(Benvenuti nel nuovo spazio di curiosità, notizie ed opinioni, tutte rigorosamente mordi e fuggi.

Un omaggio alla mitica pagina Televideo delle brevissime sul calcio: tappa immancabile per chi, molto prima dell’era dei social, voleva il calcio pronto da leggere, senza tanti fronzoli)



Valerio Campagnoli (fonte Tuttosport)