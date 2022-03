Pagina 229 | A volte ritornano: Superlega alla riscossa con un nuovo format

Nuovo endorsement di Andrea Agnelli e indiscrezioni su come potrebbe essere un progetto mai accantonato davvero

Sarebbero addirittura 40 i club ai nastri di partenza, altro che Champions League. Dalla Germania, la Wirtschaftswoche aveva filtrato indiscrezioni secondo cui si penserebbe a una serie A e una B, con molto più spazio alla meritocrazia. Promozioni e retrocessioni, nessuna wild card per i top club.

E’ Enzo Bucchioni, editorialista di TMW, a rivelare le indiscrezioni e a chiarire l’Agnelli-pensiero: “abbattere il dominio monocratico dell’ UEFA a livello di incassi è indispensabile: c’è un giro d’affari da 75 miliardi di euro ingestibile a regime di monopolio.” Aggiunge Bucchioni: “Non si può demonizzare un progetto ancora in mano a carte bollate, ma va corretto e riveduto”.



Levate di scudi, manco a dirlo, dal presidente della federcalcio europea. Ceferin annuncia: “Champions allargata ai paesi minori, con 4 squadre in più alla fase a gironi”. Molto più sintetico il capo della Lega Professionisti spagnola, Tebas: “Agnelli, Florentino Perez e Laporta come Putin”. Amen.



Valerio Campagnoli (foto StopandGoal)