Pablo Marì accoltellato e Ballotta aggredito dalla ‘ndrangheta, cos’è successo

Il difensore del Monza si trovava in un supermercato di Assago mentre l’ex portiere è finito nei guai con la malavita a causa di problemi economici

Iniziamo dalla notizia più recente: Pablo Marì, difensore del Monza, ieri alle 18.30 si trovava al Carrefour di Assago (MI) per fare la spesa. Ad un tratto un uomo di circa 46 anni ha preso un coltello da uno scaffale ed ha colpito 6 persone tra cui il difensore del Monza e 3 anziani. L’aggressore ha ucciso il cassiere del supermercato e ferito le altre vittime, ma nessuno di essi rischia la vita. A fermare il tutto l’ex giocatore di Napoli e Bologna, Massimo Tarantino.

In seguito si è scoperto che l’aggressore soffre di problemi psichici, che l’hanno portato anche a colpirsi ripetutamente il viso, ed è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.

Pablo Marì, così come le altre vittime, è stato portato in ospedale e, in seguito alla ferita alla schiena, operato. La diagnosi dichiara che il difensore spagnolo avrà bisogno di due mesi di riposo e di almeno tre mesi per tornare in campo. Il suo rientro è quindi stimato per febbraio 2023.

Marco Ballotta

Per quanto riguarda Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter tra le tante, ci sono di mezzo debiti e la ‘ndrangheta. Tutto inizia quando Ballotta ha problemi di soldi e finisce per incontrare un esponente della ‘ndrangheta, Roberto Radici, che si definisce in grado di risolvere il problema tra Ballotta e la banca, in cambio di 5mila euro.

In realtà Radici sparisce dopo aver incassato il denaro e Ballotta si reca a Modena per incontrare Giovanni Battista Moschella, l’intermediario che gli ha presentato il truffatore, ma tra una minaccia e un pugno al petto, l’ex portiere scappa, rinunciando all’idea di riprendersi i suoi soldi.

Fonti foto: imagephotoagency.it, ilfattoquotidiano.it

Davide Farina