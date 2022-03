Tutto Molto Bello | Otto sotto un tetto. Quello dei playoff per il mondiale

Oggi le prime quattro sfide da dentro o fuori. Andiamo a scoprirle, squadra per squadra

In attesa che Scozia e Ucraina si giochino il loro destino a giugno e in attesa della Polonia qualificata a tavolino, parte oggi il primo round per stabilire le ultime tre nazionali europee a strappare il biglietto per Qatar 2022. Qui una panoramica sulle otto squadre impegnate oggi.

GALLES – AUSTRIA (oggi alle 20.45, Cardiff City Stadium)

Dragoni a caccia di una qualificazione che manca da 64 anni, ultimo mondiale in Svezia nel 1958. Andare in Qatar sarebbe la prosecuzione di un movimento che indubbiamente ha avuto una crescita nell’ultimo decennio, ma con alti e bassi legati spesso più al talento dei singoli, che non alla forza del collettivo. A proposito di singoli, tiene ancora banco la questione Gareth Bale, ormai da tempo comparsa di lusso del calcio mondiale e in scadenza di contratto col Real Madrid. Solo due presenze e 77 minuti giocati da novembre scorso, ma lui afferma: “son pronto a mettermi a disposizione ogni volta che il Galles avrà bisogno di me”.

In Austria la ÖFB -la Federcalcio locale- ostenta una certa sicurezza. In ballo per i Burschen la prima partecipazione a un Mondiale dopo Francia ’98, ma anche il futuro del ct Franco Foda, che tuttavia predica la calma: ”è una occasione unica per noi, ma siamo in grado di battere il Galles”. Fari puntati inevitabilmente su Marko Arnautovic, che giusto un giorno fa disse: “è facile esser visti come un flop in Italia, basta andare a secco di gol per un paio di partite”. Proprio lui, che all’Europeo rischiò di farci fuori con un gol, poi annullato. Nazionale ripescata grazie alla Nations League.

SVEZIA – REPUBBLICA CECA (oggi alle 20.45, Friends Arena di Solna)

Robert Lewandowski e la sua Polonia attendono alla finestra l’esito della sfida tecnicamente più equilibrata del lotto. Cechi e svedesi hanno ben figurato all’Europeo, dimostrando di non temere troppo le big. Conclamato come i Blågult -i gialloblù- non dipendano più troppo da Sua Maestà Zlatan Ibrahimovic, che però vuole ancora sentirsi parte del progetto e andare al Mondiale. In ogni caso Ibra non ci sarà stasera, con una formazione svedese comunque di tutto rispetto: Kulusevski, Forsberg e il talentuosissimo Isak in campo. A Russia 2018 l’ultima grande impresa di un movimento in forte ascesa.

Emergenza Patrick Schick per i cechi, a centrocampo Barak. Sicuramente non parte già sconfitto il collettivo di Silhavy, ma sarà difficile ripetere i fasti dell’anno scorso: parecchio filo da torcere all’Inghilterra alla fase a gironi, Olanda fatta fuori e semifinali sfiorate contro la Danimarca di un monumentale Kasper Schmeichel. Servirà coraggio a una squadra che tenterà l’assalto al primo Mondiale -dopo Germania 2006- da ripescata in graduatoria di Nations League.

