Osimhen: domani a Napoli per esserci contro il Genoa

Il nigeriano anticiperà il suo rientro per essere a disposizione di Mazzarri per la prossima gara di campionato

Victor Osimhen ha deciso: domani sarà a Napoli per allenarsi con la squadra ed essere a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida di sabato al Genoa. Il nigeriano ha scelto di tornare un giorno prima rispetto a quanto previsto anche per preparare al meglio l’importante match contro il Barcellona e, forse proprio per questo, partirà dalla panchina contro il Grifone. Ovviamente è ancora presto per dirlo ma questa può essere una possibilità.

Osimhen ha giocato l’ultima gara in azzurro il 23 dicembre contro la Roma prima di partire per la Coppa d’Africa che l’ha visto perdere insieme alla sua Nigeria in finale contro la Costa d’Avorio per 1-2.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina