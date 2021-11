Osimhen, arrivederci al 2022. I tempi di recupero e le partite che salterà

Infortunio più grave del previsto per il centravanti nigeriano che dice addio al 2021. Oggi, è stato operato dopo la frattura allo zigomo

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen per circa 90 giorni. L’attaccante nigeriano si è sottoposto in mattinata ad “un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica” (comunicato Napoli).

Osimhen salterà anche la Coppa d’Africa con la sua Nigeria e dovrebbe ritornare per la sfida di ritorno con la Lazio alla 27° giornata di Serie A. Out presumibilmente per 13 partite di campionato contro: Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Milan, Spezia, Juventus, Sampdoria, Bologna, Salernitana, Venezia, Inter e Cagliari. A queste si aggiungono le assenze per le ultime gare di Europa League contro Spartak Mosca e Leicester, nonché quelle di Coppa Italia (ancora da definire).

Sandro Caramazza