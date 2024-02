Osimhen, allarme rientrato? Con la Nigeria solo stasera

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centravanti del Napoli ha sentito un dolore addominale nelle scorse ore tanto da non partire con la sua squadra in direzione Bouake per la semifinale di Coppa d’Africa

Victor Osimhen ha sentito un piccolo dolore addominale e non è partito con la Nigeria in direzione Bouake, luogo della semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica. Ma l’attaccante del Napoli raggiungerà i compagni direttamente in ritiro nella serata di oggi. L’allarme, dunque, dovrebbe essere rientrato e contro i Bafana Bafana ci sarà. Sospiro di sollievo anche per il Napoli, che non vede l’ora di riabbracciare il suo giocatore più importante. In questa Coppa d’Africa, Osimhen ha realizzato solamente una rete contro la Guinea Equatoriale nella fase a gironi.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Area Napoli