Orsolini trascina il Bologna, Lecce battuto 2-3, Mihajlovic sogna l’Europa

Al Via del Mare i rossoblù dominano per più di un’ora, poi rischiano la rimonta nel finale

Il Bologna chiude l’anno in bellezza e lo fa vincendo al Via del Mare di Lecce una partita più complicata di quanto sembrava dopo il primo tempo. I rossoblù hanno dominato i primi 45 minuti e buona parte della ripresa, salvo rischiare poi la clamorosa rimonta nel recupero. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo le due squadre iniziano calme, studiandosi a vicenda senza scoprirsi troppo. Con il passare del tempo però il Bologna diventa più intraprendente e sfiora il gol prima con Palacio e poi con Orsolini. Scampato il pericolo, il Lecce si affaccia in avanti e trova il gol del vantaggio, ma il Var annulla giustamente per fuorigioco. E’ l’unico spunto dei padroni di casa in tutto il primo tempo, per il resto c’è solo il Bologna. Palacio va vicino alla rete per due volte su assist di Sansone, stesso discorso per Orsolini, che prima viene fermato da Gabriel e poi spara alto da buona posizione su suggerimento di Sansone. Al 32′ poi è Poli a sfiorare il vantaggio, ma il suo tiro deviato viene ancora una volta parato da un Gabriel in stato di grazia. La porta sembra stregata per i felsinei, almeno fino a quando Orsolini, dopo l’ennesimo cross insidioso di Sansone, trova di tacco la rete che sblocca il match. E’ l’ultima occasione di un primo tempo emozionante e teso (Medel poco prima del gol aveva litigato in mezzo al campo con il suo allenatore Mihajlovic). Si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione da parte del Lecce, invece è ancora il Bologna a dominare. Al 56′ ecco il 2-0: Sansone in contropiede spara addosso a Gabriel, la palla gli ritorna e la serve a Palacio, el Trensa a sua volta imbecca bene Soriano che al volo segna la rete del raddoppio. Il Lecce accusa il colpo e dieci minuti dopo incassa il terzo gol: Sansone serve Orsolini al limite dell’area, l’esterno rossoblù con uno splendido doppio passo manda al bar Calderoni e scarica un potente destro sotto la traversa. Doppietta per il numero 7 e 3-0. A questo punto il Bologna rallenta, arretrando ancor di più il proprio baricentro e cercando di conservare il risultato. Il Lecce però ha un moto di orgoglio inaspettato e trova due gol negli ultimi minuti che fanno tremare il Bologna. Prima Babacar all’86’ e poi Farias al 92′ con un bel tiro fa fuori area accorciano le distanze e portano la sfida sul 3-2. Mihajlovic si arrabbia molto, ma i suoi ragazzi resistono e portano a casa i tre punti. Da quando Sinisa è tornato in panchina i felsinei hanno vinto tre delle ultime quattro partite e ora sono ottavi, a -3 dalla settimo posto che vale l’Europa League. Il Lecce invece rimane invischiato nella lotta per non retrocedere.

Luca Missori

(Fonte immagine: Ansa.it)