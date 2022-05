Origi al Milan: dopo la finale di Champions League la firma sul contratto

I rossoneri avranno presto il loro nuovo attaccante. Si tratta della punta del Liverpool. Bisogna aspettare però ancora un po’ per rendere il tutto ufficiale

Origi-Milan ci siamo quasi. Presto Stefano Pioli avrà un nuovo attaccante: Divock Origi. Il centravanti belga, riserva al Liverpool, arriverà in Italia a parametro zero firmando un quadriennale da circa quattro milioni più bonus a stagione. La firma arriverà solamente dopo la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid del 28 maggio. L’attaccante ex Lille ha rifiutato altre offerte provenienti da club tedeschi e inglesi, tra cui il ricchissimo Newcastle. Per Maldini e Massara si tratta del primo colpo della prossima campagna estiva in attesa di altri acquisti.

Sandro Caramazza