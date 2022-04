Ops, l’ha fatto di nuovo! Emery continua a stupire nelle coppe europee

Un feeling che non accenna a finire, il tecnico spagnolo elimina anche il Bayern Monaco e si qualifica per le semifinali di Champions League, un risultato impensabile per il suo “piccolo” Villarreal. La storia dell’allenatore, però, parla per lui

La sua collezione di risultati nelle coppe europee si arricchisce di un nuovo capitolo. Lui è Unai Emery, allenatore che si esalta con le squadre di media grandezza portandole in cima o quasi alle competizioni internazionali. L’unica big europea che ha guidato è stata il PSG. Sotto la Tour Eiffel, però, non ha avuto le stesse fortune fuori dai confini francesi.

Ieri sera l’ennesima favola concretizzata in casa della corazzata Bayern Monaco, sicura di fare un sol boccone del sottomarino giallo. Dopo aver vinto 1-0 l’andata all’ Estadio de la Ceramica, invece, il Villarreal, come già successo con la Juventus, ha messo in campo la tattica adatta all’occasione. All’Allianz Arena nonostante lo svantaggio è riuscito a risalire la corrente trovando la rete del pareggio con Chukwueze nei minuti finali. Un gol che ha condannato i bavaresi alla clamorosa eliminazione portando la squadra spagnola alle semifinali di Champions League per la seconda volta nella sua storia dopo quelle della stagione 2005/2006. Una cittadina di 50.000 abitanti che si giocherà l’accesso alla finalissima con delle superpotenze del calcio mondiale.

La storia di Emery parla per lui. Dalla sua ci sono tre Europa League consecutive vinte con il Siviglia (2013-14, 2014-15, 2015-16), una competizione che lo vede protagonista come uomo dei record. Nel 2019 riuscì a portare anche l’Arsenal alla finale contro il Chelsea di Sarri uscendone poi sconfitto. Una cosa che non gli andò giù e allora l’anno scorso sempre contro una squadra inglese, il Manchester United, è andato a riconquistarsela con il Villarreal, campione della vecchia Coppa Uefa ai rigori. Fu il portiere Rulli a parare il penalty decisivo al collega de Gea dopo aver segnato il suo e mandando in estasi la piccola comunità di tifosi, una marea gialla che aveva invaso lo stadio di Danzica.

Ora la nuova scommessa in Champions League. Affronterà la vincitrice dello scontro tra Liverpool e Benfica che stasera avrà il suo secondo atto dopo l’importante vittoria dei Reds in Portogallo (1-3). Se gli avversari fossero gli inglesi sarebbe l’ennesimo scontro proibitivo per lui e il Villarreal ma arrivati a questo punto fare pronostici è completamente inutile. Lo sanno bene Allegri e Nagelsmann, avviluppati dalla tattica gialla e usciti sconfitti da ottavi e quarti di finale. Perchè alla fine il sottomarino è così, silente, sotto il pelo dell’acqua e quando meno te lo aspetti ti punisce. Emery è pronto a sganciare il prossimo missile.

Glauco Dusso