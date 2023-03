Openda illumina la Ligue 1: tripletta da record in Clermont-Lens

Tre gol in 4 minuti e 30 secondi sono un primato per il campionato francese, quasi per gli altri top tornei europei

Giornata da record ieri per Lois Openda. Un tranquillo Clermont-Lens di Ligue 1 viene elettrizzato dall’attaccante belga ospite che si inventa una tripletta in meno di cinque minuti, esattamente 4’ 30”. Si tratta dell’hat trick più veloce della storia del campionato francese e il terzo nei top cinque tornei d’Europa se consideriamo gli anni dal 2000 in poi. Il record lo detiene Sadio Manè. La sua tripletta in 2’ 56” quando indossava la maglia del Southampton rimane quella più veloce. Il senegalese la mise a segno nel 2015, avversario l’Aston Villa. Openda quindi può comunque esser soddisfatto del suo record, avvenuto nel primo tempo del match di ieri tra il 30° e il 35° minuto. Alla fine il Lens ha vinto la gara per 4-0.

Glauco Dusso