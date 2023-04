Olympiacos, fuori Michel: Cambiasso tra i candidati per la panchina

L’ex campione argentino è tra i candidati per prendere il posto dell’esonerato tecnico spagnolo. Si tratterebbe della prima panchina in carriera

Esteban Cambiasso potrebbe ritornare all’Olympiacos, ma questa volta con le vesti da allenatore. L’ex campione argentino dell’Inter, che ha militato in Grecia dal 2015 al 2017, è tra i papabili successori dell’ormai ex tecnico Michel. Lo spagnolo è stato esonerato ieri e al momento la squadra è stata affidata ad interim a José Anigo. Per Cambiasso sarebbe la prima vera panchina in carriera. Non c’è ancora nulla di concreto, ma la pista va monitorata. L’Olympiacos è entrato nei playoff e si trova a meno tre dalla vetta occupata dall’Aek Atene.

Sandro Caramazza

Fonte: Calciomercato.com