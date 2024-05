Olympiakos-Fiorentina: Il Torino tifa Viola, un gemellaggio che può valere l’Europa

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo quattro anni, i granata sognano di tornare in una competizione internazionale, dipenderà tutto dalla squadra di Italiano, se vince fa felice due tifoserie

È risaputo che il calcio italiano, più di altri, sia il regno dei campanilismi, ma ci sono delle situazioni in cui, anche per interesse personale, due tifoserie possono marciare unite per un obiettivo comune. È il caso di Fiorentina e Torino, due società già legate da gemellaggio, che stasera potrebbero consolidare ancora di più la loro amicizia. I granata infatti, hanno terminato il campionato al nono posto, proprio sotto i toscani. In virtù del nuovo regolamento UEFA e della presenza di cinque squadre italiane in Champions League il prossimo anno, in caso di vittoria della Conference League da parte della Fiorentina stasera il Torino otterrà il pass proprio per la Conference, con la Viola che andrebbe in Europa League. Un successo che conviene a tutti, anche alla Serie A, che nella prossima stagione porterebbe ben nove formazioni nelle competizioni continentali.

Luca Missori

(Fonte immagine: Firenzeurbanlifestyle.com)