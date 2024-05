Olympiacos-Fiorentina 1-0: El Kaabi manda i greci in paradiso

Tempo di lettura 1 minuto

Altra delusione per la Viola che perde la seconda finale consecutiva di Conference League

Nella serata di ieri si è disputata la finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina ad Atene, più precisamente alla OPAP Arena, la casa dell’AEK Atene. La partita è stata decisa solo ai tempi supplementari grazie alla rete di Ayoub El Kaabi, la 33esima in stagione per il marocchino. Altra delusione per la Fiorentina che perde la seconda finale di Conference League consecutiva dopo la sconfitta della passata stagione contro il West Ham (1-2 con le reti di Benrahma, Bonaventura e Bowen). Festeggia nuovamente José Luis Mendilibar, l’allenatore dei greci, dopo la vittoria dell’Europa League dello scorso anno con il Siviglia.

Dispiace per la Viola che paga le diverse occasioni sprecate e la disattenzione di Ranieri sul gol dell’Olympiacos. Mi lascia qualche dubbio il contatto tra Milenkovic ed El Kaabi prima del gol, secondo me c’erano gli estremi per il fallo o quantomeno per richiamare l’arbitro al Var.

Davide Farina