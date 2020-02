Oltre la barriera

Attimo per attimo riviviamo le innumerevoli sequenze che incalzano durante un calcio da fermo

La balistica è la scienza che studia un corpo inerte che viene sottoposto alla forza di gravità e all’attrito viscoso del mezzo fisico di propagazione. Chiaramente questa definizione verrà poi iscritta all’interno della tematica trattata, ovvero i calci di punizione, che se vogliamo rappresentano l’algoritmo perfetto che si crea tra calciatore e avversario con la palla e la porta che si ergono a baluardi e effemeridi che si attraversano magicamente.



Se si pensasse per un istante a tutte le componenti che la fisica fa scendere in campo nel momento in cui il calciatore di turno si appresta a battere un calcio piazzato, dalla rincorsa a tutti i micromovimenti che questi effettua, e che lo porteranno ad impattare il proprio piede, con scarpa annessa ovviamente, sulla palla da gioco, ecco che ci si rende conto di quanta tecnica e appunto doti balistiche occorrano.



Calibrazione, dosaggio della potenza, scelta dell’obiettivo da centrare e una cornice di pubblico che dalla pancia dello stadio fa partire e sfociare verso l’esterno più lontano il legionare sussulto che mistifica, chi da avversario ha l’incombenza di battere il calcio da fermo, e chi da aspirante gladiatore potrebbe far scendere giù la mano festante del tifo locale a idolatrare il proprio beniamino.



Lo spettatore, poi è il sale dell’azione e della reazione, ergendosi a narratore onnisciente con chi al suo fianco condivide l’attimo propizio, sussurrando vangeli calcistici e ripromettendosi, qualora l’esito del tiro fosse fortunato, una vita più redimessa e confinata nei comportamenti civili.



Poi l’impatto, la frazione millesimale di totale silenzio, e quindi inevitabilmente la sentenza. Qualcuno, che lo si voglia o no, vedrà il proprio cuore infranto, altri baciati dal Ddo del calcio, vedranno fiorire una stupenda domenica in compagnia del proprio amato condottiero.

Fonte foto: Calciomercato.com

Cesare D’Agostino