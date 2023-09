Olivier Giroud: probabile turno di riposo contro il Cagliari

Tempo di lettura meno di un minuto

Il Milan attende il rientro di Mike Maignan tra i pali e pensa a far tirare il fiato all’altro francese dall’altra parte del campo

Mister Pioli sta valutando la possibilità di dare un turno di riposo ad Olivier Giroud, che sin qui le ha giocate tutte, e far esordire dal primo minuto il neo acquisto Luka Jović. Turn over che potrebbe essere anche più ampio e che consentirebbe di valutare il mercato estivo, nella speranza si sia riusciti a tamponare le falde dei mercati precedenti e di aver quindi non solo allungato la panchina, ma di averlo fatto in maniera qualitativamente importante. I molteplici impegni imminenti saranno un vero e proprio banco di prova per avere questa ed altre importantissime risposte per l’ambiente rossonero.

Fonte foto: fantacalcio.it

Luigi A. Cerbara