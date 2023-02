Oddo nuovo allenatore della Spal dopo l’esonero di De Rossi

Da un campione del mondo ad un altro, il club spallino non cambia profilo. L’ex Padova guiderà Nainggolan e compagni

Massimo Oddo è il nuovo allenatore della Spal. Dopo l’addio di Daniele De Rossi, la dirigenza spallina ha deciso di affidare la panchina ad un altro campione del Mondo 2006. Oddo ha sicuramente più esperienza dell’ex leggenda della Roma, alla sua prima vera panchina in un campionato di livello. Oddo ha già allenato in Serie B diverse volte. Dal Pescara (ben due esperienze), con cui ha raggiunto la promozione in Serie A nel 2016 battendo in finale playoff il Trapani, fino a Crotone e Perugia. L’ex terzino di Milan e Lazio ha anche allenato per un breve intermezzo in Serie A guidando l’Udinese tra novembre 2017 e aprile 2018. L’ultima panchina di Oddo è stata quella del Padova in Serie C, dove ha sfiorata la promozione in cadetteria lo scorso anno perdendo nella doppia finale playoff contro il Palermo.

Sandro Caramazza