Occhio al ribaltone in casa Napoli, Spalletti rischia. Tre nomi in caso di esonero

Il tecnico di Certaldo si gioca tutto in queste ultime quattro partite di campionato. De Laurentiis pensa già ad alcuni profili per sostituirlo: De Zerbi, Italiano e Gasperini

Possibile ribaltone a fine stagione in casa Napoli con Luciano Spalletti a rischio esonero. In caso di deflagrazione in queste ultime quattro partite di campionato, il tecnico toscano con molta probabilità dovrà dire addio alla panchina azzurra. Il KO con l’Empoli è stato digerito in maniera piuttosto complicata con l’annuncio poi smentito di un ritiro permanente fino ad arrivare ad una cena di riconciliazione. Sia il Napoli che Spalletti si giocano tutto in questo finale di stagione. Gli azzurri non hanno ancora raggiunto la qualificazione matematica in Champions League e potrebbero essere raggiunti e scavalcati dalla Juventus al terzo posto. In caso di esonero di Spalletti, la dirigenza napoletana ha messo nel mirino tre nomi: De Zerbi, Italiano e Gasperini.

Sandro Caramazza