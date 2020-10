“Obtorto protocollo” : caos Covid-19 in giro per l’Europa, i casi Juventus-Napoli e Islanda-Italia under 21

“Obtorto protocollo” : caos Covid-19 in giro per l’Europa, i casi Juventus-Napoli...

Ieri è arrivata la sentenza per quanto riguarda il match tra bianconeri e azzurri, venerdì scorso, invece, è stata rinviata la sfida degli azzurrini per le qualificazioni all’Europeo

Questioni di “vedute”. Le ultime settimane in tutto il mondo sono funestate dal nuovo aumento dei contagi per Covid-19. Il calcio non ne è ovviamente esente e molti nomi, a partire dai top player (ultimo CR7) si stanno ascrivendo all’elenco dei positivi al virus. Fioccano anche le fattispecie in cui, a causa del numero elevato di contagiati, si debba prendere una decisione in merito a partite da disputare o meno. Per quanto il riguarda il calcio di casa “nostra” negli ultimi dieci giorni due eventi hanno attirato l’attenzione per quanto riguarda i protocolli legati al coronavirus e possiamo sottolineare come l’esito finale sia diametralmente opposto.

Il caso più lontano nel tempo è senza dubbio quello riguardante Juventus-Napoli che doveva giocarsi il 4 ottobre. La squadra partenopea non si è presentata all’Allianz Stadium ufficialmente per il divieto imposto dalla Asl del capoluogo campano che invitava il club all’isolamento senza lasciare la città. Tutto questo vista la positività al Covid dei calciatori Zielinksi ed Elmas. La società azzurra, informate le parti in causa, sottostava a tale divieto senza partire per Torino. Il protocollo della Lega, però, visto il numero esiguo di contagiati, prevedeva sì l’isolamento consentendo comunque gli spostamenti per allenamenti e trasferte. Alla fine dei giochi il Napoli sul terreno dell’Allianz la domenica sera non è mai sceso.

Ieri è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo che infligge al Napoli la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione nella stagione in corso. L’incredulità da parte della società azzurra si fa subito evidente, visto che aveva fornito tempestivamente tutti i documenti necessari al rinvio. Pronto il ricorso di De Laurentiis che non si arrenderà ad una decisione per lui ingiusta. Quindi dobbiamo aspettarci un iter tortuoso per una vicenda spinosa. La Juventus, dal canto suo, rivendica l’assoluta osservanza del regolamento e ritiene giusta la sanzione. Aspettiamoci quindi grande battaglia, il presidente del Napoli è pronto a far valere le proprie ragioni, non sarà una questione di breve durata.

Di tutt’altro tenore la vicenda che vedeva impegnate le squadre di Islanda e Italia under 21 per il match valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. La gara era in programma venerdì 9 ottobre. Gli azzurrini, una volta arrivati sull’isola, hanno riscontrato nel giro di tamponi previsto la positività dei giocatori Gabbia e Plizzari, che si andavano ad aggiungere a Bastoni rimasto in Italia. Ecco che entra in gioco il governo islandese che ha sottoposto a quarantena tutta la delegazione italiana. Preso atto di ciò l’Uefa ha deciso per il rinvio del match mentre le autorità dei due Paesi hanno gestito il discorso per il rientro della squadra italiana.

La decisione, quella operata dall’Uefa, è completamente diversa dalla strada intrapresa da parte della Lega calcio; quest’ultima ha rispettato il protocollo andando contro la decisione dell’autorità sanitaria (in teoria più importante) mentre la prima ha deciso di sottostare ai dettami governativi, in questo caso islandesi, facendo saltare il banco del protocollo.

Dove sta la verità? Come dicono dalla Lega di serie A le partite vanno giocate seguendo il quanto concordato con tutte le società. In caso contrario si rischia un ingorgo di partite da recuperare con la preoccupazione di non finire il campionato. Dall’altra parte, però, ci sono i governi che impongono decisioni importanti difficili da aggirare, il rischio di pasticci e incomprensioni diventa molto elevato. Parafrasando e giocando con una vecchia canzone “che confusione, sarà perché….giochiamo!”. Ai protocolli l’ardua sentenza.

Glauco Dusso