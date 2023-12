Nzola, addio alla Fiorentina? C’è l’Arabia Saudita

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante angolano potrebbe lasciare la Viola dopo appena quattro mesi. Su di lui c’è l’interesse del campionato medio-orientale

M’bala Nzola non sta brillando in questi primi mesi di Fiorentina. L’attaccante, arrivato in estate dallo Spezia, fatica ad ingranare tanto che potrebbe già lasciare Firenze nel mese di gennaio. Su di lui c’è l’interesse dall’Arabia Saudita. In questa prima parte di stagione, Nzola si è conteso il posto con l’argentino Beltran, il quale pian piano si sta ritagliando uno spazio sempre più maggiore. Il bottino per il nazionale dell’Angola è di appena tre gol e due assist in 23 partite complessive. Uno solo in 16 presenze in Serie A, troppo poco per la squadra di Italiano.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Firenze Viola