Nuovo stop per Pogba: out stasera contro la Lazio

Non si ferma il calvario del francese che ancora non ha mai visto il campo in questa stagione

Paul Pogba si ferma di nuovo; il francese è fuori dalla lista dei convocati della gara odierna in Coppa Italia contro la Lazio per un nuovo problema fisico. Dopo la convocazione nel match contro il Monza il francese sembrava poter rivedere la luce ma un infortunio ai flessori lo ha di nuovo costretto ai box. Pogba non ha ancora esordito dopo essere tornato quest’estate alla Juventus e tutto il clamore attorno al suo nome sembra ormai svanito, con i tifosi che si interrogano su quale sia la reale possibilità che il giocatore torni sui suoi livelli. Allegri dovrà farne ancora a meno e in un centrocampo dove non spicca nessuno questa non è certo una bella notizia.

Fonte foto: chiamarsibomber.com

Alessandro Fornetti