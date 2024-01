Nuova Supercoppa, nuove regole: lo strano caso dei cartellini

Tempo di lettura 1 minuto

Squalifiche da scontare al rientro in campionato o in finale e diffide valide solo per la serie A, il nuovo format cambia la situazione disciplinare

La nuova formula della Supercoppa italiana comporta anche modifiche per quanto riguarda le regole sui cartellini. I diffidati che sono stati ammoniti nell’ultimo turno di campionato non sconteranno la loro squalifica nel quadrangolare di Riad ma bensì al rientro in campionato nella giornata numero 22. Ecco perché il 28 gennaio l’Inter non avrà Calhanoglu con la Fiorentina e la sfida tra Lazio e Napoli non vedrà impegnati Zaccagni, Immobile, Cajuste e Kvaratskhelia. Tutti ammoniti. Non solo. I diffidati in serie A che verranno ammoniti in Supercoppa sconteranno anch’essi la squalifica in campionato. Invece gli espulsi in semifinale non giocheranno la finale. Un meccanismo intricato adottato visto il cambiamento di format della competizione, anche se forse una semplice forfait degli squalificati in supercoppa sarebbe stato più semplice.

Glauco Dusso