Nuova Supercoppa Italiana, la prossima edizione sarà a quattro squadre

Si procederà dunque con il modello spagnolo. Rivoluzione per quanto riguarda la supercoppa di lega, che non avrà più solamente due contendenti

Ufficiale, la Supercoppa Italiana sarà a quattro squadre. Ieri l’annuncio del numero uno della Lega Serie A Lorenzo Casini durante l’Assemblea istituzionale. La nuova Supercoppa si svolgerà in Arabia Saudita. Si procederà dunque con il format già in atto in Spagna, che prevede una final four composta dalle due finaliste della Coppa Italia e dalle prime due classificate del campionato di Serie A. Il format a quattro squadre non è comunque definitivo e si potrà decidere di tornare alla versione con due formazioni partecipanti.

Sandro Caramazza