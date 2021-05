Nuova proprietà, giovani e Vincenzo Italiano: lo Spezia si regala la salvezza

Al primo anno in massima serie i liguri raggiungono matematicamente la permanenza in categoria con una giornata di anticipo. Un successo figlio di una gestione tecnico-amministrativa esemplare

Si conclude di fatto con una prestazione maiuscola il campionato dello Spezia. I ragazzi di Vincenzo Italiano surclassano in casa un Torino irriconoscibile e suggellano una salvezza meritata addirittura con un turno da disputare. Ora la passerella finale in casa con la Roma dopo i festeggiamenti già avvenuti sabato pomeriggio. Un risultato che porta la grande firma del tecnico. Nonostante una rosa ritenuta dai più inferiore a molte è riuscito a imprimergli un gioco ammirato da tutti. Spezia che, tra l’altro, al primo anno in serie A ha dovuto rinunciare al suo pubblico. Pubblico che ha atteso all’esterno dello stadio proprio Italiano per dargli il giusto tributo per quanto fatto. Il mister, con gli occhi lucidi, ha ringraziato quel popolo che tanto gli è mancato seduto sulle gradinate del Picco.

Grande entusiasmo ovviamente anche per la famiglia Platek, gli statunitensi che a febbraio hanno acquisito la proprietà dello Spezia dando solidità al progetto. Toccherà a loro adesso programmare il futuro e gettare le basi per la seconda stagione in serie A.

Primo nodo da sciogliere l’allenatore. Vincenzo Italiano avrà sicuramente qualche richiesta, vedremo se manterrà il suo posto al comando o se si lascerà ammaliare dalle sirene di qualche piazza più invitante. La politica per quanto riguarda la squadra sarà sicuramente la medesima, cioè volta a valorizzare il vivaio e sfruttare qualche occasione che verrà dal mercato. In questa stagione sono saliti alla ribalta giocatori come Maggiore, Vignali e Bastoni prodotti della “cantera” spezzina, ma anche profili come Nzola, calciatore che navigava nelle serie inferiori ma che il feeling con Italiano ha portato a ben figurare anche nella massima serie. Il resto lo farà l’entusiasmo e soprattutto la programmazione di una società che ha dimostrato che con idee e buona volontà si può competere anche a grandi livelli.

Lo Spezia conclude il suo obiettivo stagionale a 38 punti nel suo primo anno in A. Può arrivare oltre i 40 se dovesse vincere all’ultima giornata ma già così tutto l’ambiente ligure può ritenersi soddisfatto. Qualora il Benevento non riuscirà a salvarsi lo Spezia sarà l’unica delle neopromosse di quest’anno a confermare la sua presenza in massima serie visto che già il Crotone ha salutato dopo esserci appena tornata.

Tra i momenti da segnare nel libro dei ricordi della prima storica annata tra i “grandi” sicuramente la vittoria al Picco contro il Milan. La squadra di Pioli è stata completamente imbrigliata e annichilita dal gioco bianconero che ha concretizzato il tutto grazie ai gol di Maggiore e Bastoni. Nel finale di torneo una flessione che stava per costare cara ma il colpo di coda nelle ultime battute è valso la salvezza. Adesso tutti a festeggiare, per programmare il futuro ci sarà tempo.

Glauco Dusso