Nunez ufficiale al Liverpool: le cifre dell’affare

I Reds hanno chiuso per il forte attaccante uruguaiano. Il classe 1999 arriva in Inghilterra dal Benfica per circa 75 milioni di euro

Ufficiale, il Liverpool ha acquistato Darwin Nunez dal Benfica. I Reds hanno il loro nuovo attaccante. Il centravanti uruguaiano è stato prelevato dai portoghesi del Benfica per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, ma ulteriori bonus potrebbero addirittura portarla a 100. L’ufficialità di Nunez apre al valzer degli attaccanti. Adesso Sadio Mané può definitivamente fare le valigie con il Bayern Monaco ad attenderlo. Stessa cosa per Robert Lewandowski, in cerca di una nuova destinazione. Dopo l’arrivo di Haland al Manchester City, il Liverpool ha risposto con Nunez. Premier League sempre più stellare.

Sandro Caramazza