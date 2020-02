Notte fonda per il Toro, di nuovo. Ramirez regala la tranquillità a Ranieri

I granata si sgretolano di fronte alla classe del centrocampista uruguaiano, ma probabilmente anche una squadra di serie C, attualmente, avrebbe buone possibilità di siglare almeno una rete contro la retroguardia dei piemontesi

Il Torino del neo tecnico Moreno Longo per uscire dalla depressione causata dalle goleade subite sotto la gestione Mazzarri. La Sampdoria per allontanarsi dalla zona pericolosa che dista soltanto 4 punti, il pareggio non serve a nessuno, ma per due squadre che hanno spesso dimostrato di aver paura di vincere, risulta essere il risultato più probabile.

Le scelte dei due tecnici – Longo si affida al collaudato 4-3-3 del Torino mazzarriano. Tornano dal primo minuto Izzo e Lukic, dopo aver scontato la squalifica con il Lecce. Lyanco viene preferito a Bremer come terzo difensore. Ranieri rimane ancorato alla classica formazione, ce la fa anche Fabio Quagliarella alle prese con qualche acciacco fisico in settimana. Vieira parte dalla panchina, Thorsby è pronto a sostituirlo.



Formazioni ufficiali:

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer

All.: Longo

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Thorsby; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella

All.: Ranieri

Il film della partita – Primo tempo dal ritmo intenso solo nella zona nevralgica del campo, ma il buon vigor agonistico visto nell’impianto piemontese non ha dato adito a molte occasioni. Anzi sul taccuino delle statistiche sono da registrare appena due tiri, uno per parte. I granata hanno tenuto maggiormente il possesso di palla, ma la difesa confezionata da Ranieri con il neo acquisto Tonelli e con Colley, ha arginato alla perfezione l’evanescente tridente del Torino.

Per non rischiare di far addormentare il pubblico, nella seconda frazione si spera che le squadre si sbilancino un pochino di più. Dato l’atteggiamento dei 22 in campo, solo un’iniziativa individuale può rompere gli equilibri. Ed eccola al 56′ la grande giocata, Simone Verdi si fionda di gran carriera in area e colpisce il pallone messo in mezzo da Berenguer, Audero è fulminato, 1 a 0 per il Toro. Come dicevamo in precedenza, quando la squadra non macina nel suo complesso, è l’estro dei suoi giocatori più fantasiosi ad accendere il match. Al 70′ Gaston Ramirez regala un capolavoro alla platea su punizione e si ripete al 76′ timbrando il cartellino per la seconda volta con un tiro da pochi metri che si spegne alla sinistra di Sirigu. Tornano le tenebre in casa Torino, il reparto che era stato fra i più positivi lo scorso campionato, la difesa, ora tradisce puntualmente in tutte le partite. I granata perdono la testa, in particolare il sanguigno Izzo commette un fallo ingenuo in area, rigore per i blucerchiati ed espulsione per il difensore napoletano. Quagliarella trasforma il penalty e fissa il punteggio sul 3 a 1.

La cinica Sampdoria prende il Toro per le corna e lo percuote da una parte all’altra, ma senza infierire. La difesa granata ha bisogno di una rivoluzione, non nei nomi dei calciatori, ma nella loro testa. C’è tanto lavoro per Longo che dovrà cercare di far tornare un po’ di consapevolezza alla squadra, la zona calda non è poi così lontana.

Foto: Sampnews24.com

Marco Fabio Ceccatelli