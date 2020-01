Notte fonda Napoli: la Fiorentina vince 2-0 al San Paolo. Analisi e pagelle

Ancora una sconfitta per i partenopei che scivolano sempre più in basso, Iachini fa rinascere i toscani

Nell’anticipo serale della ventesima giornata di Serie A si affrontano al San Paolo Napoli e Fiorentina, due compagini che stanno vivendo un’annata complicata e che quindi vogliono vincere per riscattarsi. Gattuso si affida ancora a Ospina in porta, confermando anche l’attacco già visto contro la Lazio.

La partita vede le due squadre giocare a viso aperto per cercare di imporre il proprio gioco; ci prova prima la Fiorentina con Castrovilli che spreca una buona occasione non riuscendo a impattare bene un cross ottimo di Lirola. Il Napoli però non sta a guardare e risponde con Milik che trova una gran conclusione in spaccata sulla quale è attento Dragowski. Al minuto ventisei passano in vantaggio i toscani: Castrovilli trova Benassi che appoggia dietro per Chiesa, il quale è bravo a battere Ospina con la punta. Pochi minuti più tardi Cutrone sigla addirittura il raddoppio che però viene annullato per una posizione irregolare dello stesso attaccante. Gli azzurri sfiorano il pari al minuto trentasei con Callejon che di testa spedisce fuori da ottima posizione. All’intervallo è 1-0 Fiorentina.

Nella ripresa il Napoli prova a rendersi pericoloso ma gli ospiti chiudono bene tutti i varchi e non si fanno sorprendere. Insigne ci prova ma sfiora il palo, mentre il neo-entrato Demme spedisce alto dalla lunga distanza. Al minuto settantaquattro ecco la doccia fredda: Vlahovic con un gran sinistro ad incrociare fredda Ospina e sigla il raddoppio dei suoi. Finisce così il match, la Fiorentina vince a Napoli per 0-2.

Tanta delusione e fischi da parte dei tifosi azzurri che assistono al terzo ko i fila della propria squadra, che proprio non riesce a ritrovarsi. Successo fondamentale invece per gli uomini di Iachini che gli permette di agganciare in classifica i rivali odierni.

Gattuso a fine partita ha detto: “E’ stata una prova imbarazzante, la squadra era piatta, confusa, e mancava il veleno. Non abbiamo fatto niente per mettere in difficoltà la Fiorentina, andremo in ritiro.”

Le pagelle del Napoli

Ospina 6: Prova sufficiente del portiere che non può nulla sui gol ma si fa trovare pronto in almeno altre due circostanze

Hysaj 5: In attacco non è mai propositivo e non riesce neanche a contenere gli attacchi avversari

Manolas 5,5: Battaglia con Cutrone e Chiesa e fa quello che può, non riesce però mai a dare sicurezza

Luperto 5: Molto distratto e poco preciso, si fa beffare da Vlahovic in occasione del raddoppio viola

Di Lorenzo 5,5: Perde qualche duello di troppo, anche lui si sta perdendo nella mediocrità della squadra

Allan 5: Non riesce a contenere gli inserimenti avversari e in avanti si fa vedere raramente. (Dal 58′ Demme 5,5: Protagonista di un tiro fuori e poco più)

Ruiz 5: Aveva iniziato bene poi si è perso, non riesce mai ad incidere e spesso sbaglia la scelta deicisiva

Zielinski 5,5: Leggermente meglio degli altri, cerca più volte la conclusione ma non è mai fortunato. (Dal 64′ Lozano 5,5: Prova a dare velocità ed imprevedibilità ma senza riuscirci)

Callejon 5: Spreca una uona chances nel primo tempo e poi non riesce più a rendersi pericoloso. (Dal 75′ Llorente s.v.)

Milik 5,5: Gli arrivano pochi palloni giocabili e con uno di questi sfiora il gol

Insigne 5: Aveva dato segnali incoraggianti in Coppa Italia, oggi non riesce a disputare una buona partita

Gattuso 5: Per sua stessa ammissione è stato un Napoli imbarazzante ed i numeri se possibile lo sono ancora di più, crisi senza fine

Fonte foto: cittadinapoli.com

Alessandro Fornetti