Notizie contrastanti su Pelè e la sua salute. Lui, però, rassicura il mondo

Si susseguono aggiornamenti sulle condizioni dell’ex campione brasiliano, si passa dalla preoccupazione alla speranza grazie a un post su Instagram dello stesso O Rei

Notizie contrastanti arrivano dal Brasile per quanto riguarda le condizioni di salute di Pelè. Secondo un giornale brasiliano l’82enne ex stella del calcio mondiale non starebbe rispondendo alla chemioterapia dopo l’asportazione di un tumore all’intestino. In ospedale sarebbero iniziate le cure palliative. Aggiornamenti del tutto contrari arrivano dallo stesso Pelè e dalla sua famiglia. Proprio lui tramite social rassicura il mondo del pallone e non. O Rei si dichiara in buona salute e anche la figlia confermerebbe questa tesi. L’infezione respiratoria sopraggiunta in precedenza è stata curata e lo stato di salute è in miglioramento. Pare che il problema polmonare sia dovuto al Covid e sia in via di guarigione. La situazione, quindi, sarebbe sotto controllo. Nelle prossime ore, o al massimo giorni, si saprà sicuramente di più sulle condizioni di Pelè a cui sono arrivati messaggi di pronta guarigione da diversi personaggi del mondo calcistico.

Glauco Dusso