Nostalgia di casa: Marcelo torna al Fluminense

Dopo aver rescisso il suo contratto con l’Olympiakos il terzino brasiliano decide per il suo ritorno nel club che lo aveva lanciato

Lo aveva lasciato nel 2007 per intraprendere la grande avventura nel Real Madrid, condita da 25 trofei. Ora, 16 anni dopo, Marcelo torna a casa e firma con il Fluminense. La breve apparizione in Grecia con l’Olympiakos, iniziata l’estate scorsa, è terminata qualche settimana fa con la rescissione del contratto. Adesso il ritorno in patria nel club che lo ha lanciato prima nel calcio professionistico e poi verso l’Europa dove ha conquistato tutto quello che si poteva. Una storia di successo che non poteva che concludersi così, con una scelta di cuore, perché alla fine nessun posto è come casa.

Glauco Dusso