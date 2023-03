Norvegia: Haaland infortunato lascia il ritiro della nazionale

Il centravanti del Manchester City ha un risentimento all’inguine e non ci sarà nelle partite di qualificazione ad Euro 2024 contro Spagna e Georgia

Non arrivano buone notizie per la Norvegia, che in questa settimana sarà impegnata come le altre nazionali nelle partite di qualificazione al prossimo europeo. I norvegesi perdono infatti il loro uomo migliore, Erling Braut Haaland, per un risentimento muscolare che già era emerso dopo l’ultima gara di Fa Cup contro il Burnley. Il bomber del Manchester City ha già lasciato il ritiro della nazionale a Marbella e sarà monitorato dallo staff dei Citizens nei prossimi giorni per stabilire i tempi di recupero. Nel frattempo però, la Norvegia dovrà fare a meno di lui nelle due importanti sfide contro Spagna e Georgia.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.com)