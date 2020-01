Non tutte le X vengono per nuocere, seguite Febbre a 90 dalle 18 alle 20 e ne ascolterete delle belle e delle buffe. Rigorosamente su radioromafutura.it

Non tutte le X vengono per nuocere, seguite Febbre a 90 dalle...

Per un punto Martin perse la cappa, chissà che i pareggi di Inter e Lazio non possano rivelarsi decisivi per raggiungere obiettivi più o meno prestigiosi alla fine dell’anno, anche i Giganti posso inciampare e le Vecchie Glorie avere dei moti d’orgoglio

Per commentare la settimana a cavallo dei quarti di coppa Italia, ma soprattutto una 21° giornata di campionato dai mille spunti, vi terranno compagnia in studio le voci del vostro Marco Fabio Ceccatelli, del redivivo Renato de Filippi, del Federico William Di Placido Wallace. Il nostalgico Cesare D’Agostino con l’euforia e la scaramanzia alle stelle vi profetizzerà il Milan in Champions e il nostro Sensei Francesco Verduchi ci spiegherà la via più breve per il Nirvana. In collegamento telefonico il mitico Alessandro Nardi di Centro Suono Sport e redattore di Passione del Calcio; la Voce del popolo laziale, in radio e speriamo presto di nuovo anche allo stadio Francesco Scarcelli; come al solito chiuderà con noi la trasmissione il vulcanico Alessandro Cicchetti.

