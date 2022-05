Non solo Chiellini e Dybala, a Firenze può essere l’ultima con la Juventus per diversi calciatori

Dopo l’addio già confermato dei due pilastri, i bianconeri potrebbero dover salutare altri elementi della rosa, tutti non certi di restare a Torino

La Juventus prepara l’ultima gara dell’anno senza più obiettivi di classifica e con la mente già proiettata al futuro. Oltre agli addii di Chiellini e Dybala che hanno già salutato i tifosi nell’ultima allo Stadium contro la Lazio, altri calciatori della rosa potrebbero disputare l’ultimo match con la maglia bianconera proprio questo sabato a Firenze. Morata ha un riscatto fissato a 35 milioni dall’Atletico Madrid e non è certo che la Juve paghi quella cifra, stesso discorso per Kean che dovrà essere riscattato per 28 milioni dall’Everton ma verrà rimesso sul mercato. Bernardeschi è in scadenza ed il rinnovo non si sblocca, Alex Sandro e Arthur in questa annata non hanno mai convinto e saranno ceduti per finanziare altre operazioni. Cantiere aperto per la Juventus, tante situazioni da monitorare e futuro in bilico per parecchi componenti della rosa.

Fonte foto: calciomercatoweb.it

Alessandro Fornetti