Non chiamateli più scommesse, Hellas e Juric fanno sul serio

A Verona cambiano gli uomini ma la sostanza no, il tecnico dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori in Italia tatticamente ma anche come talent scout

Ci sono allenatori che bruciano le tappe a cui viene data una grande occasione senza particolari meriti. Altri devono farsi le ossa, la famosa gavetta e buttare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di arrivare un giorno al top. Di questa seconda categoria fa sicuramente parte Ivan Juric, un allenatore che sta dimostrando giorno dopo giorno di valere la categoria e chissà, magari, anche qualcosa di più. Nella prima esperienza vera stupisce tutti con la storica promozione in A del Crotone, poi si fa ammaliare dal suo vecchio amore per il Grifone e finisce nel frullatore Genoa. Ne uscirà con le ossa rotte più di una volta e i dubbi su di lui cominciano ad aleggiare.

Non se ne cura l’Hellas Verona che l’anno scorso lo assume. Prima stagione strepitosa, rigenera giocatori finiti nel dimenticatoio e ne fa esplodere altri, giovani e non. Quest’estate perde diversi pezzi pregiati, Amrabat e Kumbulla su tutti. Niente paura, il covid gli mette ulteriori bastoni tra le ruote ma lui non si scompone. Sfrutta i ragazzi che ha, la squadra sfoggia ormai un’identità ben precisa e chiunque entra in campo sa cosa deve fare. Per modulo e stile di gioco ricorda molto, come già evidenziato la scorsa stagione, il suo maestro Gian Piero Gasperini. Come quest’ultimo ha la capacità di far giocare bene chiunque impieghi scoprendo anche nuove individualità.

La squadra gialloblu ha sfiorato di vincere sia in casa della Juventus che ieri in quella del Milan, ha gli stessi punti dell’Inter e non si vuole fermare. Ha messo in mostra giocatori ai più sconosciuti ed altri che vengono sull’onda della scorsa stagione. La rosa scaligera si può dunque dividere in conferme, sorprese e scommesse.

Conferme. Come non citare Marco Silvestri, autentica saracinesca che a San Siro ha fatto sudare tutto il Milan prima di capitolare ben oltre il novantesimo. L’estremo difensore guida per ora la difesa meno battuta della serie A. A ruota arrivano le ali, i superstiti del calciomercato. Aver tenuto Faraoni e Lazovic è stato un vero colpo. Infine sottovalutato un anno fa, trascinatore ora, Mattia Zaccagni sta mettendo in mostra tutte le sue qualità, premiate anche da Roberto Mancini che lo ha convocato per i prossimi impegni azzurri.

Sorprese. Juric ha dovuto fare di necessità virtù e dal cilindro sono spuntati ragazzi che stanno dando soddisfazioni. Primo su tutti Matteo Lovato, classe 2000, difensore centrale catapultato in campo dalle cessioni e dal covid che ha colpito alcuni suoi compagni di reparto. Il ragazzo sta dimostrando grande talento e se continuerà così se ne parlerà ancora a lungo. In mezzo ecco Ilic e Tameze arrivati a fari spenti ma che piano piano si stanno conquistando il loro posto. Soprattutto il primo, nato nel 2001 in prestito dal City, non sta facendo rimpiangere chi lo ha preceduto. Non è proprio una sorpresa ma Antonin Barak sta tornando ai livelli del primo anno a Udine con i suoi inserimenti e gol pesanti.

Scommesse. C’è anche chi non ha ancora carburato ma che potrebbe essere la chiave di volta della stagione. Nikola Kalinic, per esempio, vuole riscattare annate grigie e quale posto migliore di Verona per farlo. Davanti possibilità anche per Colley, giovanissimo proveniente dall’Atalanta, che nelle sue poche uscite fa ben sperare. Infine ora ai box ma con una voglia matta di rivalsa c’è Benassi, scaricato dalla Fiorentina e in attesa di rientrare sui campi.

