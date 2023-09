Non c’è pace per Pogba: fastidio muscolare al termine della gara con l’Empoli

Tempo di lettura 1 minuto

Il francese esce dal campo insieme al medico, accusato un dolore alla parte posteriore della gamba destra nella fase finale del match vinto dalla Juventus in Toscana

Paul Pogba, ci risiamo. Contro l’Empoli era entrato anche in maniera positiva il centrocampista bianconero. Sembrava la serata pronta a segnare il ritorno su buoni livelli. Il gol fatto, poi annullato per fuorigioco di Vlahovic, la certificazione del momento. Poi un movimento strano e la fitta. La fluidità nei movimenti non c’è più, il linguaggio del corpo è chiaro. Finita la partita timida esultanza e poi via verso gli spogliatoi accompagnato dal medico sociale. Per Pogba un risentimento alla parte posteriore della gamba destra, come confermato da Massimiliano Allegri dopo la gara. L’arto interessato era già alle prese con problemi al ginocchio. Ennesimo stop per un calvario che non accenna a finire. Nelle prossime ore, o nella giornata di domani, ulteriori accertamenti nella speranza che non sia nulla di grave.

Glauco Dusso