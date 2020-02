No Ibra, no party: il Milan delude in casa ed in superiorità numerica non supera il Verona – analisi e pagelle

No Ibra, no party: il Milan delude in casa ed in superiorità...

Gli uomini di Pioli deludono le attese e con una prova sottotono, riescono ad agguantare solo un pareggio

Il Milan, grazie all’entusiasmo maturato per l’arrivo dei risultati (coincidenti ma non coincidenza col ritorno di Ibra), affronta in un San Siro gremito il Verona, autore fin’ora di una buona stagione, che la sta portando a ridosso della zona Europa League.

Gli scaligeri, in apertura, sembrano più sciolti rispetto ai padroni di casa, affondano spesso sulla fascia di sinistra con Lazovic che imperversa e Calabria, assistito (male) da Castillejo che non trova un modo per arginarlo.

Ed è proprio il serbo a dare il là al vantaggio dei gialloblu alla “Scala” del calcio, con un gran cross, tagliato e potente che attraversa tutta l’area di rigore e impatta con l’accorrente Faraoni, che anticipa Romagnoli e butta il pallone alle spalle di Donnarumma.

I ragazzi di Juric mostrano un gioco frizzante e coraggioso che li porta a giocare nonostante il gol di vantaggio: è molto interessante e divertente vedere il pressing degli attaccanti sui primi portatori di palla rossoneri, sintomo di una mentalità difensiva che parte dai primissimi movimenti degli avversari, in modo di togliergli la possibilità di pensare su come giocare il pallone.

Dal canto loro gli uomini di Pioli si affidano soprattutto al funambolismo di Rebic, che viene raddoppiato e triplicato, quindi decisivamente limitato.

Allo scoccare della mezz’ora arriva improvviso e fortunoso la rete del pareggio milanista: Calhanoglu batte una punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore, decisiva la deviazione di Verre che spiazza l’incolpevole Silvestri.

Dopo il gol il Milan sembra prendere più fiducia e sfiora la rete del vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che termina fuori di un nulla.

I rossoneri continuano a fare la partita, ma a parte un tiro da fuori di Bonaventura che termina a lato di poco, sembrano essere poco incisivi e sopratutto precisi.

Il Verona risponde con bellissimo inserimento di Pessina, che brucia la difesa e colpisce la palla di testa, la quale termina sul palo a Donnarumma battuto.

I veneti sembrano crederci di più e pochi minuti dopo Zaccagni raccoglie una palla vagante in area di rigore e libera il suo sinistro, ma il tiro va a prendere la base esterna del palo.

Nulla da dire, i ragazzi di Juric non sono fortunati.

Al 68° arriva, in un certo senso la svolta della partita: Amrabat entra in modo rude sul suo avversario che frana a terra, l’arbitro, ausiliato dal VAR espelle il giocatore del Verona.

Considerando che si tratta di un rosso diretto, è sembrata una decisione eccessiva.

Da quel momento la partita si spegne, il Milan, in modo confuso tenta di portarla a casa, mentre il Verona difendendosi in modo ordinato, mette in cascina un punto preziosissimo per quello che ad inizio anno sembrava un miraggio: una salvezza tranquilla, ma che col passare delle giornate potrebbe tramutarsi in un rimpianto europeo.

A fine gara Pioli rimpiange la mancanza di precisione dei suoi giocatori e dà speranze per poter rivedere Ibra nel derby: “Potremmo rivederlo contro l’Inter, ma se oggi fossimo stati più lucidi avremmo vinto”

Donnarumma: 6 Non ha colpe sul gol subito da Faraoni, per il resto normale amministrazione, con la “benedizione” dei pali.

Calabria: 6 Inizialmente soffre molto Lazovic, poi gli prende le misure e quasi quasi è lui il miglior attaccante del Milan. (dal 77° Saelemekers S.V. Troppo poco per farsi una chiara idea)

Musacchio: 5.5 Viene messo troppo spesso in difficoltà e non sempre riesce ad uscire palla al piede nella maniera giusta.

Romagnoli: 7 Comanda il reparto, difficilmente viene saltato e va vicino al gol. Capitano vero!

Hernandez: 6.5 Bravo in fase difensiva, compie più di qualche diagonale decisiva e davanti spinge con la solita lucidità ed efficacia.

Castillejo: 6 Nel complesso riesce ad impegnare non poco la difesa scaligera, ma nel complesso risulta essere sempre troppo evanescente. (dal 90° Maldini: S.V. Uno scampolo di minuti per dare continuità alla storia. Sarà la stessa a dirci quanto varrà questo ragazzo)

Kessie: 5 Non è il solito “trattore” oggi ha sofferto fin troppo la fisicità dei suoi dirimpettai del Verona e non ha fornito le giuste geometrie.

Calhanoglu: 7 Segna (con la deviazione decisiva della barriera) il gol decisivo del pareggio e sa dare qualità al ruolo di interno di centrocampo.

Bonaventura: 6.5 Non è in perfetta forma fisica, ma s’impegna molto, tenta spesso il tiro in porta e si procura la punizione che vale il pareggio. (dal 64° Paqueta: 5 Sembra entrare bene, poi sparisce)

Rebic: 5 Inizialmente l’attacco del Milan si poggia tutto sulle sue spalle, ma non è in grado di reggerlo come nelle scorse partite. Oggi sembra meno concreto e soffre i raddoppi di marcatura

Leao: 5 Una sorta di Peter Pan che vaga per il campo, alla ricerca del pallone che non c’è!

Pioli: 5 Ieri aveva detto che la squadra era molto carica, non dubitando delle sue dichiarazioni la prestazione sbiadita di oggi, deve essere attribuita a lui.

Fonte: Sky Sport

Firma: Alessandro Nardi