Niang al 93′ gela il Frosinone: gialloblu in serie B

Psicodramma per la squadra di Eusebio Di Francesco, la sconfitta casalinga con l’Udinese poteva essere indolore, il gol dell’Empoli cambia tutto

Domenica sera da incubo in quel di Frosinone, da sogno a Empoli. L’ultima giornata in serie A regala emozioni contrastanti in zona salvezza. La lente d’ingrandimento era su due match, Frosinone-Udinese ed Empoli-Roma. Paradossalmente erano proprio i ciociari a partire in posizione di vantaggio visto che a loro bastava un pareggio o anche una sconfitta a patto che l’Empoli non vincesse. Ecco, quest’ultima fattispecie è stata la condanna per i ragazzi di Di Francesco. Al 76′ Davis porta in vantaggio la solita Udinese apparsa senza grandi motivazioni ma che con pazienza è riuscita a trovare la zampata giusta. Sembra una festa collettiva allo Stirpe visto il pareggio maturato sino al 90′ al Castellani. Al minuto 93, invece, la Roma abbassa la guardia e Niang infila Svilar per l’esplosione di gioia del pubblico azzurro. Dramma sportivo per il Frosinone che non ha il tempo di reagire e al triplice fischio dell’arbitro sprofonda in serie B. Delusione clamorosa per Di Francesco che incredulo viene consolato da Fabio e Paolo Cannavaro. Frosinone mai salvo nelle tre esperienze in serie A. Terza salvezza consecutiva per l’Empoli, record per i toscani. Davide Nicola si conferma maestro di salvezze complicate, quinta impresa per lui. Infine l’Udinese salva la sua striscia di partecipazioni in A che va avanti da 30 anni. Il Frosinone segue dunque Sassuolo e Salernitana in serie B.

Glauco Dusso