Neymar leggenda del Brasile: superato Pelè nella classifica dei cannonieri carioca di tutti i tempi

La doppietta contro la Bolivia consente all’ex stella del PSG di tagliare un importante traguardo per quanto riguarda i gol con la maglia della nazionale verdeoro

Il trasferimento in Arabia Saudita non ha tolto la fame a Neymar. Nel primo match di qualificazione al prossimo mondiale il giocatore del Al-Hilal ha siglato due gol, dopo aver fallito un rigore, che hanno chiuso il match sul 5-1. Fin qui nulla di strano. Sembravano due segnature qualunque e invece no. La doppietta ha consentito al numero 10 carioca di prendersi la vetta solitaria di miglior cannoniere della storia della nazionale brasiliana. Prima della gara condivideva il primato con Pelè a 77 gol, adesso O Ney si trova da solo in testa con 79. Un traguardo incredibile per un giocatore straordinario che supera così una leggenda del calcio mondiale.

Glauco Dusso