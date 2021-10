Tutto Molto Bello | Neymar, l’assordante silenzio di un addio

In altri frangenti, il commiato di un campione avrebbe fatto più rumore. Quando è il campione a lasciare: appunti sparsi sulla mediaticità moderna

Un po’ come un tuono in lontananza, che segue a distanza di secondi il lampo che si spegne in lontananza, contornato da montagne che non lo oscurano, pur impedendogli di ergersi ad attore unico di quel meraviglioso spettacolo. Questa potrebbe essere l’immagine per descrivere le dichiarazioni di Neymar, avvenute a Dazn dieci giorni fa a margine di “Neymar Jr and the line of kings”, ennesimo docu-film sull’eroe di turno del football moderno: per il fuoriclasse del PSG, Qatar 2022 sarà l’ultimo Mondiale.

A 30 anni, un saluto alla Nazionale e forse, al calcio giocato. Un addio che nasconde al suo interno parecchia sofferenza, pur avendo avuto -e vinto- tutto. La coppa del mondo sarà l’ultimo tentativo di lasciare un segno, perché è lasciare il segno ciò che resta nelle vite, che la Storia insegni. A maggior ragione quando nasci nel tempo sbagliato, in cui un Messi e un Cristiano Ronaldo ti triturano con la loro essenza, mentre negli altri due lati della morsa gli Haaland e gli Mbappè di turno sgomitano per essere i nuovi idoli dei ragazzini.

Addio dopo il mondiale l’anno prossimo, dunque. Frasi che spiazzano ma non troppo, un po’ come quella compagna del liceo che rivedi dopo qualche anno e ti dice che ha già due bambini. Tutto si gioca sull’impressione, sul clamore sempre più da ricercare, e sempre meno da saper ricordare. Di addii annunciati ce ne son stati tanti nel corso degli anni, con l’irruzione della televisione prima e di Internet poi se ne son viste di tutti i colori. Un cupio dissolvi che nel corso degli anni ha assunto trame romanzesche o di farsa, a seconda degli interpreti. Nell’era della televisione, Maradona fu forse il primo a fare rumore. Continua qui…

Valerio Campagnoli (Sportbible, Sportmediaset)