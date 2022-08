Newcastle pronto a fare follie per Paquetà e il Milan ci guadagna

Il centrocampista brasiliano, una meteora in Serie A tra le fila rossonere e oggi al Lione, potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Il Diavolo avrebbe una buona percentuale sulla sua rivendita

Lucas Paquetà piace e non poco al Newcastle. Il club inglese, sotto l’egida del miliardario fondo Pif, vorrebbe portare il brasiliano del Lione in Premier League. Si parla già di cifre molto alte, ovvero circa 50 milioni di euro. Paquetà ha giocato anche in Italia nel Milan che lo prese nel gennaio 2019 per 35 milioni di euro più bonus. Esperienza non indimenticabile dell’ex Flamengo, poi ceduto a Lione per 21 milioni più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Adesso, il Milan tifa per una cessione sostanziosa di Paquetà al Newcastle. Nel caso in cui, i Magpies decidessero di spendere veramente 50 milioni, nelle casse del Diavolo entrerebbero circa 7,5 milioni di euro.

Sandro Caramazza